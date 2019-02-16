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Назван ТОП-3 легендарных автомобилей из видеоигр 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Реклама в журналах и на ТВ уходит сегодня на второй план. Многие именитые автопроизводители соглашаются на использование своих моделей в видеоиграх.
На третьей позиции рейтинга расположилась модель Ferrari Testarossa. Данный автомобиль хорошо знаком тем геймерам, кто уже давно увлечен гонками.
Оригинальная модель оснащается пятилитровым мотором на 390 л.с. Стоимость такого спорткара составляет 180 000 долларов.
На второй строке разместилась Toyota Corolla AE 86. Это одна из любимых моделей для дрифтеров в серии гонок NFS Underground. Спортивная версия такой модели оснащалась 1,6-литровым форсированным мотором на 300 лошадиных сил.
Лидером сегодняшнего рейтинга был назван BMW M3 GTR. Данная модель наиболее часто встречалась в серии игр Need For Speed. Такой автомобиль оснащался мотором на 380 лошадиных сил.
В серии виртуальных гонок за эти годы принимали участие различные модели. Но, что вошли в озвученную тройку, точно являются самыми любимыми у почитателей жанра.
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Комментарии
Автоновости , BMW , Ferrari , Ferrari Testarossa , Toyota , BMW M3 , Toyota Corolla
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