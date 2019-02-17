Легендарный мотоцикл «Минск» стал электрическим

Беларусь стала местом, где произойдет выпуск новой модели старого мотоцикла. Знаменитый "Минск" приобрел легкость и бесшумность.

На данный момент заканчивается финальный этап создания — проверки. Кстати, вид не сильно изменился. А по словам разработчиков, от отечественного экземпляра взяли раму и руль.

Известно, что мощность варьируется от 8 до 20 кВт. Эксперты рассчитывают на максимальную скорость в 150 километров в час, но рекомендуют ездить максимум на 120 километров.

Рестайлинговая модель мотоцикла имеет меньшее время разгона, твердые тормоза и легче управляется на поворотах. Масса тоже намного меньше. Версия уже прошла все необходимые проверки.

Плюсом является практически бесшумный двигатель, что очень полезно в городе, где и так хватает других шумов.

Время работы над этим проектом составило около года. Хоть модели еще требуется несколько доработок, но разработчики остались довольны.

Понадобится обычная зарядка, как, например, у компьютера, чтобы полностью зарядить агрегат, причем, на все это уйдет около 4 часов.

Но в электробайк будут вводиться изменения, к примеру, двигатель помощнее и новый дизайн. После всех корректировок модель выйдет на рынок, ориентировочно в следующем году.