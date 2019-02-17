Автоэксперты рассказали, что грозит водителю за чрезмерный тюнинг

Совершенствуя свой автомобиль, всегда стоит помнить о чувстве меры, уверяют эксперты. В случаях, когда водитель не может остановиться в дело вступает российский закон. «Автовзгляд» выяснил , за какой тюнинг автолюбитель рискует нарваться на штраф.

По словам специалистов, перечень элементов конструкции, запрещённый к установке на автомобили россиян, указан в Техническом регламенте Таможенного союза о безопасности, в Приказе о порядке регистрации ТС, а также в ПДД.

Так, запрещено устанавливать обвесы, не соответствующие требованиям ЕЭК ООН, которые не прошли соответствующие испытания. Штраф за нарушение — 500 рублей.

Любители перекрашивать авто, по словам экспертов, также должны помнить о том, что цвет должен соответствовать указанному в ПТС. В противном случае автовладельца ждёт взыскание от 1500 до 200 рублей. Увлечение аэрографией тоже должно быть в меру. Живопись может покрывать не более 40% кузова.

За чрезмерную тонировку тоже придётся поплатиться в том случае, если видимость переднего стекла меньше 75%, а видимость боковых меньше 70%. Штраф — 500 рублей.

По словам специалистов, с особенным рвением в последнее время автоинспекторы следят за нештатной оптикой. В первую очередь фары должны светить белым светом, поворотники — жёлтым, стоп-сигналы — красным. За малейшее отхождение от нормы — штраф. Ещё более сурово карается использование незаводского ксенона, светодиодной подсветки дна, колёс, порогов и т.д. За это можно лишиться прав на срок до полугода.

Эксперты уверяют, российский закон запрещает даже такую мелочь, как установка спортивного руля. А любители рычащих двигателей сначала должны удостовериться, что новый глушитель соответствует стандартам издаваемого шума — не более 96 децибел. Иначе в обоих случаях водителя ждёт штраф в размере 500 рублей.

Автоэксперты рассказали, почему не стоит гнаться за «контрактными» двигателями

Опытные водители оценили все «за» и «против» капитального ремонта двигателя. По словам специалистов, починка «родного» мотора куда предпочтительнее его замены на новый «контрактный» сообщает «Автовзгляд».

В полной замене мотора есть очевидные плюсы, уверяют специалисты, главный из которых — времени и денег на его установку уйдёт гораздо меньше, чем на ремонт «родного» двигателя. Зачастую на это у мотористов уходит не более двух-трёх дней.

По словам экспертов, сотрудники СТО, настаивающие на полной замене двигателя, преследуют свои цели. Во первых, машина не простаивает долго на стенде. Во-вторых, для того, чтобы поставить в машину новый мотор не требуется высокая квалификация специалиста. С этой задачей может вполне справиться и рядовой сотрудник СТО, в то время как ремонт двигателя — удел высококлассных профессионалов, встретить которых на сегодняшний день удаётся далеко не всегда.

Специалисты уверяют — контрактный двигатель может доставить немало хлопот при продаже, поскольку автоинспекторы в последнее время тщательно сверяют номера на силовых агрегатах, и при малейшем подозрении на «неродной» мотор отправляют владельца авто на экспертизу.

По информации «Автовзгляда», ремонт старого двигателя хоть и обойдётся дороже, но пользы от него гораздо больше. При этом специалисты отмечают, что водителям следует отличать «переборку» мотора от его «капитального ремонта». Перебирая двигатель сотрудники СТО меняют отдельные износившиеся детали, не вмешиваясь в общую систему работы мотора. Капитальный ремонт предполагает полную разборку мотора и сборку его с устранением всех возможных неисправностей. После этой процедуры, уверяют эксперты, двигатель становится как новый и способен проработать еще несколько сотен тысяч километров.