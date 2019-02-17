Названы цены на новый Ford Explorer

Американскими производителями была оглашена цена новинки Ford Explorer модельного ряда 2020 года.

Максимальная стоимость автомобиля составляет 60 000 долларов. Базовую комплектацию можно будет приобрести за 34 тысячи долларов. Авто средней категории XLT будет стоить 38 тысяч, это на 2.2 тысячи больше, по сравнению с прошлым годом.

Цена модели в модификации Limited, которая также оснащена мотором на 2.3 литра, имеющий турбонаддув, составляет 49 тысяч. Еще у Limited трансмиссия представлена исключительно гибридом, другие варианты обойдутся в 3.5 тысячи. Другими словами, стандартную версию можно будет купить за 52.5 тысячи американских долларов.

Тем, кому приглянулась ST, придется "отвалить" круглую сумму — 55.8 тысяч, но за это они получат машину с мощным 3-литровым двигателем, имеющим две турбины.

Примечательно, что эта цена больше, чем стоимость другой новинки — Lincoln Aviator, на 3.9 тысячи. Если их сравнивать, то у обоих авто мотор мощностью 400 "лошадей".

Ну и самая модная и оснащенная Explorer Platinum в салонах будет выставлена за 59.3 тысячи.

Все рестайлинговые версии основаны на новой платформе с задним приводом. И габариты салонов были увеличены из-за того, что дизайны в корне поменялись.