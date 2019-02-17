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Автомошенники освоили «развод» с телефонным номером под стеклом 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Аферисты научились обманывать водителей, которые в поисках парковки «запирают» своей машиной чужой автомобиль и для связи оставляют номер телефона под лобовым стеклом, сообщает «Автовзгляд». Схема нехитрая, но, как уверяют правоохранители, рабочая.
По словам автора статьи, в редакцию издания обратился читатель, который едва не попался на уловку мошенников. Мужчина рассказал, что, в один из дней долго не мог найти парковку и в результате оставил машину, перекрыв выезд другому автомобилю. Написав свои контактные данные на листке бумаги, водитель отправился по своим делам. Звонок раздался через полчаса, однако позвонил не «заблокированный» автовладелец, а неизвестный молодой человек. Он назвался случайным прохожим и рассказал, что стал свидетелем, как с автомобиля «жертвы» некие злоумышленники сняли регистрационные знаки и спрятали их. Молодой человек якобы видел, куда преступники положили номера и готов поделиться с водителем информацией за небольшое вознаграждение. За свои услуги аферист попросил перевести ему тысячу рублей на карту.
Читатель «Автовзгляда» не поддался панике и сразу обратился в ближайшее отделение полиции. Правоохранители приняли заявление и посетовали автовладельцу, что в районе активизировалась группа мошенников, которая таким нехитрым способом зарабатывает себе на жизнь. При этом злоумышленники выбирают себе жертв, только из числа водителей, оставляющих под стеклом свои контактные данные.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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