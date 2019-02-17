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Автомобили марки DS подорожали 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Представители премиальной французской марки DS прибавили в цене примерно от 21 до 49 тысяч в рублях.
В России на данный момент представлены два хэтчбека — DS3 и DS4. С начала этого года их стоимость возросла у дилеров на 21300 — 49 200 рублей.
Модель DS3 имеет в своем распоряжении бензиновый агрегат на 1,2 литра и потенциалом в 110 лошадиных сил. За исправную работу двигателя отвечает трансмиссия в виде автоматической коробки передач.
Стартовая комплектация Be Chic теперь обойдется покупателю в 1 276 300 рублей. Топовая же версия с индексом Sport Chic отныне стоит 1 454 200 рублей.
В свою очередь хэтчбек DS4 имеет как бензиновый, так и дизельный варианты. У бензинового мотора на 1,6 литра мощность находится на уровне 150 «лошадей».
Дизельные модификации представлены двигателями на 1,6 и два литра. Их ресурс составляет, соответственно, 120 и 180 лошадиных сил.
Бензиновые версии Be Chic и Crossback получили новые цены на уровне 1 713 600 и 1 795 000 рублей. Обновленная стоимость дизельных комплектаций теперь колеблется в диапазоне 1 850 800 — 2 212 000 рублей.
Следует отметить, что французский производитель пока не может похвастаться стабильным спросом на свои автомобили в России. За 2018 год было куплено десять единиц DS3 и 24 экземпляра DS4.
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