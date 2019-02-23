В Ижевске около 80 автомобилистов, в том числе сотрудников ГАИ, своими машинами изобразили автомат Калашникова в рамках флешмоба ко Дню защитника Отечества, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства Удмуртии.
предоставлено пресс-службой правительства Удмуртии
В 2019 году в России отмечается 100-летие изобретателя Михаила Калашникова.
"Прошел флешмоб, посвященный 100-летию Калашникова, ко Дню защитника Отечества. Всего приняли участие около 80 автомобилей. Людей собирали через социальные сети. Акция организована жителем Ижевска Ярославом Фокеевым и директором фонда "ИГГС" Анастасией Ячменьковой. Сотрудники ГИБДД по УР также приняли участие в акции. Обеспечивали порядок и поставили свои машины", — рассказал собеседник агентства.