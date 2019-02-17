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Тюнер переделал Toyota MR2 в Porsche Cayman 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Согласитесь, что передняя часть Toyota MR2 третьего поколения очень схожа с Porsche.
Такое значительное сходство из-за больших выпуклых фар, которые не только одинаково выглядят, но и имеют похожее сцепление с передними крыльями и капотом.
Но, несмотря на все сходства, то, что вы видите на фото — это MR2, на который зачем-то нацепили обвес с большим задним крылом и логотипом Porsche. Безусловно, тюнер старался сделать всё, чтобы этот автомобиль стал "братом-близнецом" Porsche Cayman. Только, как мы видим, такого эффекта добиться не получилось.
Возможно, тюнер слышал, что модель MR2 многие постоянно переделывают в совершенно другие транспортные средства и также решил попытать удачу. Но что-то пошло не так и ожидания превзошли сам результат.
Toyota MR2 — это в буквальном смысле магнит для тех, кто любит переделывать автомобили в реплики суперкаров. Конечно, нет никаких сомнений в том, что эти модифицированные машины совсем не похожи на реальные. Но владельцы при создании реплик вкладывают огромное количество усилий и на их плоды приятно смотреть.
Кроме того, этот автомобиль был найден в топе "самых неудачных преобразований", что говорит о том, что уже сложилось общее мнение о качестве выполненной работы.
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Автоновости , Toyota MR2 , Porsche Cayman , Toyota , Porsche
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