Тюнер переделал Toyota MR2 в Porsche Cayman

Такое значительное сходство из-за больших выпуклых фар, которые не только одинаково выглядят, но и имеют похожее сцепление с передними крыльями и капотом.

Но, несмотря на все сходства, то, что вы видите на фото — это MR2, на который зачем-то нацепили обвес с большим задним крылом и логотипом Porsche. Безусловно, тюнер старался сделать всё, чтобы этот автомобиль стал "братом-близнецом" Porsche Cayman . Только, как мы видим, такого эффекта добиться не получилось.

Возможно, тюнер слышал, что модель MR2 многие постоянно переделывают в совершенно другие транспортные средства и также решил попытать удачу. Но что-то пошло не так и ожидания превзошли сам результат.

Toyota MR2 — это в буквальном смысле магнит для тех, кто любит переделывать автомобили в реплики суперкаров. Конечно, нет никаких сомнений в том, что эти модифицированные машины совсем не похожи на реальные. Но владельцы при создании реплик вкладывают огромное количество усилий и на их плоды приятно смотреть.

Кроме того, этот автомобиль был найден в топе "самых неудачных преобразований", что говорит о том, что уже сложилось общее мнение о качестве выполненной работы.