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В автомобили Tesla добавили «собачий режим» 

Motor.ru 3 часа назад
Компания Tesla включила в обновленную прошивку своих автомобилей так называемый «собачий режим». О его разработке Илона Маска попросили владельцы Model 3.
Этот режим разработан для защиты собак в салоне автомобилей в жаркое время года. При его активации закрываются двери и окна, но аудиосистема и климат-контроль продолжают работать. На экране мультимедийного комплекса при этом появляется сообщение для прохожих о том, какая температура поддерживается в салоне. Также на экран выводится надпись: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется».
В том случае, если аккумулятор электрокара разрядится до 20 процентов, владелец автомобиля получит соответствующее оповещение на смартфон.
До этого в прошивки автомобилей Tesla добавили «приставочные» игры Atari и режим «Вечеринка и кемпинг», который позволит в течение 48 и более часов поддерживать в припаркованном автомобиле необходимую температуру, циркуляцию воздуха и питать мультимедийную систему.
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Автоновости , Видео , Tesla
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