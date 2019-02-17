В автомобили Tesla добавили «собачий режим»

Компания Tesla включила в обновленную прошивку своих автомобилей так называемый «собачий режим». О его разработке Илона Маска попросили владельцы Model 3.

Этот режим разработан для защиты собак в салоне автомобилей в жаркое время года. При его активации закрываются двери и окна, но аудиосистема и климат-контроль продолжают работать. На экране мультимедийного комплекса при этом появляется сообщение для прохожих о том, какая температура поддерживается в салоне. Также на экран выводится надпись: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется».

В том случае, если аккумулятор электрокара разрядится до 20 процентов, владелец автомобиля получит соответствующее оповещение на смартфон.

До этого в прошивки автомобилей Tesla добавили «приставочные» игры Atari и режим «Вечеринка и кемпинг», который позволит в течение 48 и более часов поддерживать в припаркованном автомобиле необходимую температуру, циркуляцию воздуха и питать мультимедийную систему.