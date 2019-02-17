Ferrari J50 выставлен на продажу с нулевым пробегом

Автопроизводитель Ferrari выпустил за последние 10 лет совершенно потрясающие суперкары, такие как гиперкар LaFerrari и 488 Pista.

Но всё же, J50 — это самый привлекательный серийный автомобиль, появившийся в Ferrari за последнее время.

Его создали на 50-летие марки Ferrari. Несмотря на то, что J50 был основан на платформе 488 Spider, автомобиль получил уникальную внешнюю конструкцию кузова. Производство модели было ограничено всего 10 единицами, и теперь один из них, похоже, продаётся.

Недавно на одном сайте было опубликовано объявление, но содержание его было крайне скромным. Все, что стало известно из него, это то, что J50, который продаётся, находится в Японии. Автомобиль совершенно не имеет пробега, даже одного километра, поэтому для многих он станет предметом воздыхания и несомненно его купят.

Рыночная стоимость J50 составляет 2,26-3,39 миллионов долларов. Скорее всего владелец не будет делать большой скидки, ведь авто в идеальном состоянии, да ещё и без пробега.

Так как J50 основан на 488 Spider, он имеет в подкапотном пространстве 3,9-литровый Twin-Turbo V8, который выдаёт 680 "лошадей". Интерьер очень похож, но кузов действительно уникален.

Передняя панель получила широкую радиаторную решётку с тонкими фарами, а на капоте расположились два массивных воздухоразборника. Некоторые могут посчитать, что совсем не стоит покупать "наряженный" 488 Spider. Но для поклонников марки это произведение искусства.