Выпуск каких автомобилей прекратят в этом году

Автомобильный бизнес не стоит на месте. Некоторые модели снимают с конвейера, а взамен их запускают новые. Для каких же маши 2019 год станет последним?

Так, летом Volvo планирует прекратить выпуск хэтчбека V40. На смену ему придет кроссовер на платформе CMA.

Opel в мае намерен завершить производство модели Adam. Дело в том, что она перестала себя окупать. Поэтому заменой для нее станет кроссовер Grandland X.

Аналогичная участь ожидает других представителей Opel — кабриолет Cascada и сити-кар Karl. Главной причиной ликвидации двух моделей является низкий спрос на них. Более того, не планируется появления и преемников.

В свою очередь Volkswagen скорее всего в июле простится с New Beetle. Автомобиль стал очевидно проигрывать другим представителям VW — Jetta и Tiguan. Правда, в этом году в Японии появится эксклюзивная партия Beetle.

Кстати, коль речь зашла о Японии, нельзя ни сказать об еще одной потере. Mitsubishi прекращает выпуск внедорожника Pajero. Он появился на дорогах еще 36 лет и пережил несколько поколений. На прощание компания сделает финальную серию машин в количестве 1 тысячи штук