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Выпуск каких автомобилей прекратят в этом году 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобильный бизнес не стоит на месте. Некоторые модели снимают с конвейера, а взамен их запускают новые. Для каких же маши 2019 год станет последним?
Так, летом Volvo планирует прекратить выпуск хэтчбека V40. На смену ему придет кроссовер на платформе CMA.
Opel в мае намерен завершить производство модели Adam. Дело в том, что она перестала себя окупать. Поэтому заменой для нее станет кроссовер Grandland X.
Аналогичная участь ожидает других представителей Opel — кабриолет Cascada и сити-кар Karl. Главной причиной ликвидации двух моделей является низкий спрос на них. Более того, не планируется появления и преемников.
В свою очередь Volkswagen скорее всего в июле простится с New Beetle. Автомобиль стал очевидно проигрывать другим представителям VW — Jetta и Tiguan. Правда, в этом году в Японии появится эксклюзивная партия Beetle.
Кстати, коль речь зашла о Японии, нельзя ни сказать об еще одной потере. Mitsubishi прекращает выпуск внедорожника Pajero. Он появился на дорогах еще 36 лет и пережил несколько поколений. На прощание компания сделает финальную серию машин в количестве 1 тысячи штук
Напомним, что и в 2018 году несколько моделей ушли с рынка. В их число вошли BMW 6-Series, а также Toyota Avensis.
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Автоновости , Volvo , BMW , Toyota , Toyota Avensis , Volkswagen , Opel , Mitsubishi
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