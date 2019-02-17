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Honda готовит россиянам обновленный Pilot 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
В 2018 году компания Honda представила обновленный вариант габаритного внедорожника Honda Pilot, рассчитанного на восемь посадочных мест в салоне. Теперь же стало известно, что российские дилеры получат первые экземпляры подобного автомобиля весной текущего года.
Объем изменений в целом оказался незначительным. В экстерьере изменения затронули оформления передней части кузова, в частности бампера, радиаторной решетки и оптики. При этом кардинальных отличий во внешности не произошло. В интерьере японские дизайнеры сменили руль, обновили приборную панель, расширили возможности мультимедиа и предложили водителю и переднему пассажиру откидные подлокотники.
О технических изменениях в Honda не распространяются, но можно предположить, что их не будет. Внедорожник сохранит 3.5-литровый бензиновый мотор, дефорсированный для России до 249 «лошадей», работающий в паре с полноприводным шасси и автоматической трансмиссией.
Насколько изменится стоимость Honda Pilot после рестайлинга, не сообщается. В настоящее время автомобиль предлагается покупателям в трех вариантах оснащения с минимальной стоимостью в 3 миллиона 125 тысяч рублей. Дела Honda в России идут очень скромно, и за весь прошлый год удалось продать немногим более 420 внедорожников данной модели.
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Автоновости , Honda , Honda Pilot
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