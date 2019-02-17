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Механик из Иркутска создает авто в стиле киберпанк 

Рамблер 2 часа назад
Стиль киберпанк и различные его ответвления, воплощенные в литературе и кинематографе, привлекают множество поклонников благодаря захватывающему сюжету и необычному взгляду на технологическое и социально-историческое общественное развитие. Вдохновленный автомобилями из фильма «Безумный Макс», механик из Иркутска Роман Никитин создает настоящие шедевры в стиле этого антиутопического боевика. Декорированные арматурой, с защитной сеткой на лобовом стекле, его творения похожи на огромных железных чудовищ из мира, пережившего апокалипсис. Первую машину автомеханик создал в 2013 году, она была представлена публике на автошоу и вызвала огромный восторг у посетителей мероприятия. Сейчас проект молодого человека успешно развивается: он превращает обычные старые авто в четырехколесных монстров, сошедших с экрана фантастической кинокартины.
Автоновости , Видео , Другое , Роман Никитин
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