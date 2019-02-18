Новосибирцы заметили неудобные дорожные знаки посреди тротуара на Красном проспекте

В Новосибирске на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили знак автобусной остановки. На неудобный знак обратил внимание краевед Константин Голодяев.

«Это остановка «Кропоткина», со стороны «Ройял Парк», не знаю, когда он тут появился. Еще есть второй такой знак рядом с областной администрацией, на перекрёстке Свердлова и Красного проспекта, он стоит уже давно», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать причину такой установки знаков.