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СМИ: ЦБ намерен ужесточить контроль над торговлей бензином 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Центробанк (ЦБ) в письме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи предложил дополнительные меры по регулированию рынка топлива в России, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами. С письмом ознакомились "Известия".
В ЦБ выразили опасение, что существующая система работы топливных трейдеров создает "серую зону" в их клиентских операциях на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Представители регулятора считают, что трейдеры должны вести учет клиентских поручений и информации об их исполнении и хранить эти данные, включая записи телефонных разговоров.
Помимо этого ЦБ намерен требовать от трейдеров финансовой отчетности, предоставления данных о деловой репутации, судебных спорах, а также об участии в торгах на других биржах.
По данным газеты, соответствующие изменения в нормативные документы биржи будут разработаны к началу марта нынешнего года.
Ранее в правительстве дали прогноз по ценам на бензин в России.
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Автоновости , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , Центральный банк России , газета "Известия"
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