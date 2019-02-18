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Эксперты предсказали исчезновение дешевых авто в РФ 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Цены на новые автомобили в российских салонах начали стремительно расти, сообщают «Известия». Производители винят во всём падение рубля и изменившийся НДС и выставляют ранее доступные модели за 1млн рублей.
По словам экспертов, тренд нынешнего сезона — повышение цен на автомобили, считавшиеся ранее бюджетными. Так, в 2019 году психологическую отметку в 1 млн перешагнули Lada Vesta и Hyundai Solaris: отечественный седан продаётся 1 млн 9 тыс. рублей, самый популярный корейский автомобиль в максимальной комплектации обойдётся в 1,1 млн рублей.
Специалисты уверяют, ценники обновили практически все ведущие автопроизводители: Subaru — на 50-100 тыс. рублей, Mitsubishi — на 20–64 тысячи, Renault — на 15–38 тыс. рублей, Peugeot — на 20–80 тыс. рублей, Lifan — на 30 тыс. рублей и другие.
Эксперты подчеркивают в 2019 году значительна подросла стоимость автомобилей в популярном сегменте кроссоверов: подорожали Ford Kuga и Ecosport, Nissan Terrano, Hyundai Creta, Niva Chevrolet, Renault Duster и Kaptur, Suzuki Vitara.
По словам управляющего партнера консалтинговой компании EURussia Partners Сергея Бургазлиева, причин у резкого подорожания новых автомобилей на российском рынке несколько: это и падение российской валюты, и общий рост инфляции, и повышение НДС с 18% до 20%.
«Возникает кумулятивный эффект от всей цепочки производства автомобиля, начиная от поставщиков автопроизводителей начальных уровней, заканчивая логистикой и дистрибуцией через дилера», — отметил эксперт.
Аналитики предполагают, что неизбежный рост цен заставит россиян отказаться от покупки дорогостоящих авто и рассмотреть более дешёвые варианты в массовом сегменте. По словам, Бургазлиева, в 2010 году стоимость машин в премиальном сегменте увеличится в среднем на 5%, в массовом — ожидается повышение в пределах 4-7%.
Комментарии102
Автоновости , Автоспорт , Видео , Экономика , Hyundai , Nissan , Subaru , Chevrolet , Nissan Terrano , Renault Duster , Lifan , Hyundai Creta , Ford Kuga , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Peugeot , Suzuki , Lada , Suzuki Vitara , Renault , Mitsubishi , Ford , газета "Известия"
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