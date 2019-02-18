Эксперты предсказали исчезновение дешевых авто в РФ

Цены на новые автомобили в российских салонах начали стремительно расти, сообщают «Известия» . Производители винят во всём падение рубля и изменившийся НДС и выставляют ранее доступные модели за 1млн рублей.

По словам экспертов, тренд нынешнего сезона — повышение цен на автомобили, считавшиеся ранее бюджетными. Так, в 2019 году психологическую отметку в 1 млн перешагнули Lada Vesta Hyundai Solaris: отечественный седан продаётся 1 млн 9 тыс. рублей, самый популярный корейский автомобиль в максимальной комплектации обойдётся в 1,1 млн рублей.

Специалисты уверяют, ценники обновили практически все ведущие автопроизводители: Subaru — на 50-100 тыс. рублей, Mitsubishi — на 20–64 тысячи, Renault — на 15–38 тыс. рублей, Peugeot — на 20–80 тыс. рублей, Lifan — на 30 тыс. рублей и другие.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании EURussia Partners Сергея Бургазлиева, причин у резкого подорожания новых автомобилей на российском рынке несколько: это и падение российской валюты, и общий рост инфляции, и повышение НДС с 18% до 20%.

«Возникает кумулятивный эффект от всей цепочки производства автомобиля, начиная от поставщиков автопроизводителей начальных уровней, заканчивая логистикой и дистрибуцией через дилера», — отметил эксперт.

Аналитики предполагают, что неизбежный рост цен заставит россиян отказаться от покупки дорогостоящих авто и рассмотреть более дешёвые варианты в массовом сегменте. По словам, Бургазлиева, в 2010 году стоимость машин в премиальном сегменте увеличится в среднем на 5%, в массовом — ожидается повышение в пределах 4-7%.