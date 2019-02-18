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Пикап от Lamborghini?! Почему бы и нет? 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Rain Prisk
Пикап Lamborghini — еще несколько лет назад это словосочетание казалось нелепицей или неудачной шуткой. Но не теперь. К тому же стоит вспомнить, что в свое время история культового ныне болонского автопроизводителя начиналась с выпуска тракторов, которые под этой маркой успешно производятся и поныне. Так что невозможное — возможно!
Всякий знает, что возить на суперкаре рассаду на дачу, а уж тем более мешки с цементом или картошкой не особо удобно. И погрузка-разгрузка довольно непроста, и багажник маловат, и салон от цементной пыли пачкается и тускнеет, и длинноногая блондинка рядом уже не поместится, да и сама не сядет, если только не полная дура, конечно…
Тут на выручку, несомненно, придет соответствущий статусный SUV — благо, выбирать сегодня есть из чего: Maserati, Bentley, Lamborghini… И это выбор ограничен лишь амбициями покупателя. А просто суперкар — ну, что с него взять? Штука, конечно, глазу приятная, но весьма непрактичная… Но что, если в этом навязчивом стремлении впрячь в одну телегу коня и трепетную лань пойти дальше и предложить страждущим пикап суперкаровских кровей?
Студия дизайна Rain Prisk, хорошо известная своими экзерсизами по созданию компьютерных изображений несуществующих автомобилей на основе реальных (в частности в кузове Shooting Brake), показали, что и здесь ничего невозможного нет — предложили свой вариант пикапа на базе Lamborghini Urus. Получилось, можно сказать, недешево и сердито!
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Автоновости , Lamborghini Urus , Bentley , Lamborghini , Maserati
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