Пикап от Lamborghini?! Почему бы и нет?

Пикап Lamborghini — еще несколько лет назад это словосочетание казалось нелепицей или неудачной шуткой. Но не теперь. К тому же стоит вспомнить, что в свое время история культового ныне болонского автопроизводителя начиналась с выпуска тракторов, которые под этой маркой успешно производятся и поныне. Так что невозможное — возможно!

Всякий знает, что возить на суперкаре рассаду на дачу, а уж тем более мешки с цементом или картошкой не особо удобно. И погрузка-разгрузка довольно непроста, и багажник маловат, и салон от цементной пыли пачкается и тускнеет, и длинноногая блондинка рядом уже не поместится, да и сама не сядет, если только не полная дура, конечно…

Тут на выручку, несомненно, придет соответствущий статусный SUV — благо, выбирать сегодня есть из чего: Maserati Bentley , Lamborghini… И это выбор ограничен лишь амбициями покупателя. А просто суперкар — ну, что с него взять? Штука, конечно, глазу приятная, но весьма непрактичная… Но что, если в этом навязчивом стремлении впрячь в одну телегу коня и трепетную лань пойти дальше и предложить страждущим пикап суперкаровских кровей?