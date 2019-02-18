Арабский фонд получил 36% акций от Aurus

Производители знаменитой модели Aurus официально объявили о том, что 36% акций компании были проданы инвестиционному фонду Tawazun, базирующемуся на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

По предварительным данным, после того как седан и внедорожник Aurus появятся на транспортном рынке Эмиратов, они вызовут большой потребительский спрос. Начиная с февраля текущего года заказать машины смогут частные лица, которые готовы будут отдать внушительную цену за представительский автомобиль.

Ранее модель Aurus уже участвовала в торжественных мероприятиях с участием президента России. Руководители Тawazun готовы вложить в производство машины более 110 миллионов евро, став дистрибьютором Aurus на Ближнем Востоке. С технической точки зрения, автомобили отличаются от других машин высокими показателями.

Разрабатывая модель производители учитывают большое количество важных нюансов, которые и позволяют относить его к представительскому классу. В основе автомобиля лежит уникальный проект «Кортеж», разработанный по заказу первых лиц государства.

Стоимость каждой машины начинается от 10-12 миллионов рублей. При желании будущий владелец может отдельно доплатить за дополнительные опции.