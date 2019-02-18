Kia сертифицировала для России новые версии Ceed

Новое поколение Kia Ceed представлено на российском рынке хэтчбеком и универсалом. На прошлой неделе в одобрение типа транспортного средства корейцы вписали еще две версии.

Спортивный универсал (или, говоря красиво, shooting brake) Proceed представили осенью 2018 года в Париже. В предыдущем поколении под похожим именем pro_cee’d продавался трехдверный хэтчбек, отставленный за невостребованностью. Kia Proceed появится у отечественных дилеров только в дорогих версиях с турбомоторами 1.4 (140 л.с.) и 1.6 (200 л.с.). Коробка передач в обоих случаях — 7-ступенчатый преселективный робот.

Решение о поставках заряженного хэтчбека Kia Ceed GT, как отметили в представительстве, еще не принято. Однако и он появился в ОТТС вместе с шутинг брейком. Оригинальную мощность мотора, 204 л.с., ради более выгодной налоговой ставки на бумаге понизили до 200 сил. Если GT-версия доберется до России, ее тоже станут предлагать исключительно в двухпедальном исполнении с роботом.

Начальная стоимость обычных хэтчбека и универсала Kia Ceed в России составляет около миллиона рублей.