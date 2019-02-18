Двум семьям с детьми-инвалидами разрешили парковаться возле дома

У дома на улице Тульской, 90 в Кировском районе Новосибирска вновь появился знак парковки для инвалидов — его убирали после жалобы одной из жительниц дома, но вернули после общедомового голосования. Пока знака не было, семьям приходилось парковаться вдалеке и носить детей до дома на руках.

В конце января житель дома и отец ребёнка-инвалида Роман Черепанов, рассказал, что знак парковки убрали 17 января.

«Председателя заставили, на него кляузу написали в мэрию. В основном [ребёнка] носит жена, я работаю допоздна.

Иногда приходится нести 10 метров, иногда 100 метров. Если паркуешься за домом, нужно проходить через арку, а у ребёнка слабенький иммунитет, легко заболевает», — рассказывал Роман Черепанов.

Как сообщил корреспонденту НГС Роман Черепанов, сейчас знак парковки вернули — его установили неделю назад на старом месте, вблизи подъездов, где живут две семьи с детьми-инвалидами.

«Нам очень приятно, что люди у нас не жестокие, хорошие люди в Новосибирске. 96% жильцов проголосовало за знак для инвалидов. Понятное дело, что он не только для нас, а для всех, у кого есть инвалидность. Теперь стало гораздо удобнее ребёнка носить, можно не волноваться за его слабое здоровье», — рассказал Черепанов.

В 2016 году инвалиды в Новосибирске массово получили штрафы за то, что припарковали автомобили на местах для инвалидов, — на их машинах не было знака, сообщающего об особенностях хозяина. А некоторые водители в Новосибирске постоянно занимают места для инвалидов.