В Электродном проезде восстановили стойку с дорожным знаком

Стойку с дорожным знаком, расположенную на участке Электродного проезда вблизи дома 6, строения 1, восстановили коммунальные службы. О проблеме на портал «Наш город» сообщил один из местных жителей.

После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова

«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожным знаком «Остановка запрещена», а также демонтирован поврежденный отрезок стойки», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик.