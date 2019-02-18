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В Электродном проезде восстановили стойку с дорожным знаком 

Управа района Соколиная гора 18 февраля 2019
Фото: Управа района Соколиная гора
Стойку с дорожным знаком, расположенную на участке Электродного проезда вблизи дома 6, строения 1, восстановили коммунальные службы. О проблеме на портал «Наш город» сообщил один из местных жителей.
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожным знаком «Остановка запрещена», а также демонтирован поврежденный отрезок стойки», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик.
Автоновости , МАКСИМ ЛИКСУТОВ
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