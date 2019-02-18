«Кортеж» Путина показали изнутри

Люксовый лимузин Aurus российского производства представили на экспозиции эмиратского холдинга Tawazun в рамках выставки IDEX‐2019 в Абу-Даби. Видео салона президентского автомобиля класса люкс опубликовал сайт телеканала «Звезда».
Внутри автомобиль отделан кожей и деревом. Вместо привычных стрелочных приборов на приборной панели можно увидеть два монитора. На них выводится вся необходимая информация.
Места пассажиров оснастили мультимедийной системой. Два экрана внутри салона показывают изображение с наружных видеокамер.
Ранее сообщалось, что массовое серийное производство автомобилей Aurus проекта «Кортеж» начнется в 2020 году. Разработкой автомобилей занимается с конца 2012 года ФГУП «НАМИ».