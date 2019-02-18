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Renault обновила Duster для России 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Кроссовер 2019 модельного года получил ряд доработок и подорожал.
Модернизированный Duster первого поколения обзавелся 7-дюймовым сенсорным дисплеем с навигацией, поддержкой сервисов Android Auto и Apple Carplay, а также аудиосистемой Radio Connect c цифровым радио DAB. Кроме того, для пассажиров стал доступен второй USB-порт.
Еще одним новшеством стала программа для мобильных устройств R&Go, с помощью которой можно управлять некоторыми функциями автомобиля, а также определить его местоположение на парковке и узнать о расходе топлива. Помимо всего перечисленного, "Дастер" получил перепрофилированное рулевое колесо и более комфортные кресла с комбинированной обивкой.
Ожидается, что, с учетом всех доработок, стоимость автомобиля увеличится примерно на 15 тыс. рублей.
На сегодняшний день, напомним, цены на Renault Duster начинаются от 699 тыс. рублей за переднеприводную модификацию с 1,6-литровым мотором и "механикой". Топовый вариант с двигателем объемом 2 литра, полным приводом и "автоматом" стоит от 1,012 млн рублей.
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Автоновости , Renault Duster , Renault , Apple
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