Renault обновила Duster для России

Кроссовер 2019 модельного года получил ряд доработок и подорожал.

Модернизированный Duster первого поколения обзавелся 7-дюймовым сенсорным дисплеем с навигацией, поддержкой сервисов Android Auto и Apple Carplay, а также аудиосистемой Radio Connect c цифровым радио DAB. Кроме того, для пассажиров стал доступен второй USB-порт.

Еще одним новшеством стала программа для мобильных устройств R&Go, с помощью которой можно управлять некоторыми функциями автомобиля, а также определить его местоположение на парковке и узнать о расходе топлива. Помимо всего перечисленного, "Дастер" получил перепрофилированное рулевое колесо и более комфортные кресла с комбинированной обивкой.

Ожидается, что, с учетом всех доработок, стоимость автомобиля увеличится примерно на 15 тыс. рублей.