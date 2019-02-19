Росстат увидел обрушение цен на топливо

Росстат в январе зафиксировал снижение цен на нефтепродукты в обрабатывающих производствах. Об этом говорится в индексе цен промышленных товаров для реализации на внутреннем рынке на сайте ведомства.

В частности, ведомство сообщило о подешевевшем на 19,1 процента бензине по сравнению с предыдущим месяцем. Цена на дизельное топливо, утверждают в Росстате, снизилась на 9,2 процента.

14 февраля вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в настоящий момент российский рынок для нефтяников «более премиальный, чем внешний», а ограничения со стороны правительства привели к тому, что на отечественном рынке появился избыток товаров, но цены на них, по мнению Козака, не пойдут вниз из-за рыночных механизмов.

11 февраля сообщалось, что средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России опустились в период с 4 по 8 февраля этого года на одну и две копейки соответственно и теперь стоят 42,02 рубля и 45,16 рубля.