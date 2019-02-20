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Honda закроет единственный европейский завод 

Motor.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Motor.ru
В рамках реструктуризации глобальной производственной сети Honda закроет единственный европейский завод по производству автомобилей. Фабрика в английском Суиндоне, где ежегодно собирают 150 тысяч автомобилей, прекратит работу в 2021 году. Компании придется сократить 3500 сотрудников.
В своем сообщении руководство Honda указывает, что решение принято под влиянием «беспрецедентных изменений в автомобильной промышленности» и из-за переориентации на выпуск электрифицированных моделей. В связи с этим компания намерена сосредоточить свою деятельность в тех регионах, где ожидается высокий спрос. Закрытие завода в Суиндоне также может быть реакцией Honda на планируемый выход Великобритании из Европейского союза.
Помимо Суиндона, Honda планирует закрыть турецкую фабрику, где сейчас выпускают Civic в кузове седан. Объем производства завода составляет 38 тысяч автомобилей в год. Предприятие также прекратит работу в 2021 году.
Производственный комплекс в Суиндоне, где во время Второй мировой войны собирали самолеты, Honda приобрела в 1985 году. Через четыре года здесь начали выпускать двигатели, а в 1992 — «Аккорды». В начале 2000-х года автомобили из Суиндона впервые стали экспортировать в Японию. В Англии Honda также выпускала Jazz и CR-V, хотя сейчас на заводе налажено производство только Honda Civic хэтчбек и Civic Type R. Кроме того, в Суиндоне собирают турбомоторы семейства VTEC Turbo (1,0 и 1,5 литра), а также дизели 1.6L i-DTEC.
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