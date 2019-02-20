Honda закроет единственный европейский завод

В рамках реструктуризации глобальной производственной сети Honda закроет единственный европейский завод по производству автомобилей. Фабрика в английском Суиндоне, где ежегодно собирают 150 тысяч автомобилей, прекратит работу в 2021 году. Компании придется сократить 3500 сотрудников.

В своем сообщении руководство Honda указывает, что решение принято под влиянием «беспрецедентных изменений в автомобильной промышленности» и из-за переориентации на выпуск электрифицированных моделей. В связи с этим компания намерена сосредоточить свою деятельность в тех регионах, где ожидается высокий спрос. Закрытие завода в Суиндоне также может быть реакцией Honda на планируемый выход Великобритании из Европейского союза

Помимо Суиндона, Honda планирует закрыть турецкую фабрику, где сейчас выпускают Civic в кузове седан. Объем производства завода составляет 38 тысяч автомобилей в год. Предприятие также прекратит работу в 2021 году.