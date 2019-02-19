К 2024 году протяженность дорог, которые используются на коммерческой основе "Автодором", увеличится на 60%.
Увеличение протяженности платных трасс до 4,67 тыс. км, что на 60% больше показателя 2017 года, предусмотрено госпрограммой "Развитие транспортной системы", передает RNS. Вместе с тем доля дорог, которые контролирует "Автодор", вырастет с 75% до 90,8% в течение следующих пяти лет.
Предполагается, что протяженность платных магистралей увеличится за счет М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва — Санкт-Петербург", А-113 ЦКАД, а также А-107 и А-105. Помимо всего перечисленного, вырастет протяженность платных участков Москва — Нижний Новгород — Казань.
При этом в "Автодоре" пока затрудняются ответить на вопрос, как увеличение протяженности платных трасс отразится на тарифах.
Как сообщал "Авторамблер", в настоящее время "Автодор" совместно с ГИБДД разрабатывают план по борьбе с теми водителями, которые не оплачивают проезд. Предполагается, что "зайцев" на трассах будут вычислять с помощью камер, а злостных нарушителей заносить в "черные списки". Какие именно санкции будут применяться к автомобилистам, пока неизвестно, однако в КоАП в будущем может появиться статья, согласно которой за неоплату проезда водителей будут штрафовать на 5 тыс. рублей. Нововведение потребовалось для того, чтобы ввести на платных систему free flow (безбарьерный проезд с оплатой бесконтактным способом посредством прибора, фиксирующего номер и класс машины).