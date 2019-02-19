В России резко вырастет протяженность платных трасс

К 2024 году протяженность дорог, которые используются на коммерческой основе "Автодором" , увеличится на 60%.

Увеличение протяженности платных трасс до 4,67 тыс. км, что на 60% больше показателя 2017 года, предусмотрено госпрограммой "Развитие транспортной системы", передает RNS. Вместе с тем доля дорог, которые контролирует "Автодор", вырастет с 75% до 90,8% в течение следующих пяти лет.

Предполагается, что протяженность платных магистралей увеличится за счет М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Москва — Санкт-Петербург", А-113 ЦКАД, а также А-107 и А-105. Помимо всего перечисленного, вырастет протяженность платных участков Москва — Нижний Новгород — Казань.

При этом в "Автодоре" пока затрудняются ответить на вопрос, как увеличение протяженности платных трасс отразится на тарифах.