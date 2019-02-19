Работодателей будут штрафовать за уставших водителей

Должностные и юридические лица, которые ответственны за установление режима труда и отдыха профессиональных водителей, должны будут платить штрафы в том случае, если этот режим будет нарушен. Законопроект об этом планирует рассмотреть 19 февраля Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Автором поправок в Административный кодекс, которые Госдума уже приняла в первом чтении, выступило Правительство РФ . В документе сказано, что наказание предусматривается за управление автобусом или грузовым автомобилем без тахографа, то есть без прибора, контролирующего режим труда и отдыха водителя. Также ответственность последует непосредственно за нарушения в этой области.

Итак, водителям придётся отдать 3— 5 тысяч рублей, должностным лицам 7-10 тысяч рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей либо им будет административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно действующему законодательству, за это нарушение ответственность несёт только водитель: речь идёт о штрафе в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

Авторы инициативы считают, что ужесточение наказания и введение санкций в отношении должностных и юридических лиц станет стимулом для работодателей заставлять водителей своей организации внимательно следить за режимом труда и отдыха.

«Увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте», — пояснили авторы проекта.

В конце прошлого года Госавтоинспекция оценила качество перевозок пассажиров автобусами. По итогам 2017 года специалисты выявили более 248 тысяч фактов эксплуатации машин с техническими неисправностями. При этом 6,7 тысяч случаев из них пришлись на сбои в работе рулевой и тормозной систем.

Статистику аварийности в России портят водители-мигранты. На долю таких ДТП пришлось 2,5% от общего количества аварий в 2017 году. Всего специалисты зафиксировали около 4,2 тысячи случаев, что на 4,2% больше по сравнению с показателем 2016 года. В этих авариях погибло 524, было ранено 5 930 человек.