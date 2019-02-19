Эксперты рассказали, куда экспортируются машины российской сборки 

По результатам 2018 года Россия экспортировала за рубеж почти 115 тысяч автомобилей собранных на территории государства, сообщает РБК. Эксперты рассказали, куда уходят машины российской сборки и, почему падение рубля выгодно для развития экспорта.
По информации специалистов Минпромторга, в экспорте автомобилей и комплектующих принимают участие почти все компании, имеющие производство в России. Например, «АвтоВАЗ» в прошлом году отправил за рубеж 38 тысяч автомобилей Lada. Приоритетным рынком сбыта для российского автогиганта по-прежнему остаются страны СНГ, но в будущем менеджеры компании планируют расширить поле деятельности на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
«Renault Россия» традиционно отправляет весь модельный ряд в страны СНГ. В 2018 году компания наладила поставку внедорожников Renault Duster в страны Персидского залива. Ещё одно из устоявшихся направлений –экспорт сваренных и окрашенных кузовов Renault Logan в Алжир.
Nissan отчитался об экспорте свыше 5700 автомобилей в Белоруссию и Казахстан. Кроме того компания вышла на европейский рынок с поставкой бамперов для Nissan X-Trail, а также шумопоглощающих матов.
Группа компаний Volkswagen Group Rus отметилась в прошедшем году поставкой модельного ряда Volkswagen и Skoda в страны СНГ и Восточной Европы, а также экспортом 44 тысяч двигателей на заводы в Испании и Чехии.
Российская «Группа ГАЗ» в 2018 году открыла продажи на Филиппинах и в Марокко, а также продолжила развивать сеть дилерских центров в Турции и начала строительство завода в Азербайджане.
По оценкам аналитиков, в 2018 году экспорт автомобилей и комплектующих по сравнению с предыдущим годом вырос на 11% и принёс компаниям около $3,4 млрд
Впрочем, представители автогигантов на условиях анонимности рассказали РБК, что недостаточная поддержка направления со стороны государства значительно тормозит развитие автомобильного экспорта. В частности «не хватает компенсации логистических затрат». Производители жалуются, на отсутствие соответствующих выплат в 2018 году, что привело к серьёзным потерям. Эксперты уверяют, что, если история повторится в 2019 году, то ряд зарубежных проектов придётся свернуть, поскольку в некоторых случаях без поддержки государства поставлять автомобили заграницу невыгодно.
По словам генерального директора консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Евгения Вальтера, экспорт автомобилей российской сборки очевидно расширяется только за счёт государственных субсидий
«Здесь сыграл свою роль и слабеющий рубль», — отметил эксперт, подчеркнув, что в совокупности с господдержкой «выгода от работы в этом направлении очевидна».