Эксперты рассказали, куда экспортируются машины российской сборки

По результатам 2018 года Россия экспортировала за рубеж почти 115 тысяч автомобилей собранных на территории государства, сообщает РБК . Эксперты рассказали, куда уходят машины российской сборки и, почему падение рубля выгодно для развития экспорта.

По информации специалистов Минпромторга, в экспорте автомобилей и комплектующих принимают участие почти все компании, имеющие производство в России. Например, «АвтоВАЗ» в прошлом году отправил за рубеж 38 тысяч автомобилей Lada . Приоритетным рынком сбыта для российского автогиганта по-прежнему остаются страны СНГ, но в будущем менеджеры компании планируют расширить поле деятельности на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

«Renault Россия» традиционно отправляет весь модельный ряд в страны СНГ. В 2018 году компания наладила поставку внедорожников Renault Duster в страны Персидского залива. Ещё одно из устоявшихся направлений –экспорт сваренных и окрашенных кузовов Renault Logan в Алжир.

Nissan отчитался об экспорте свыше 5700 автомобилей в Белоруссию и Казахстан. Кроме того компания вышла на европейский рынок с поставкой бамперов для Nissan X-Trail , а также шумопоглощающих матов.

Группа компаний Volkswagen Group Rus отметилась в прошедшем году поставкой модельного ряда Volkswagen и Skoda в страны СНГ и Восточной Европы, а также экспортом 44 тысяч двигателей на заводы в Испании и Чехии.

Российская « Группа ГАЗ » в 2018 году открыла продажи на Филиппинах и в Марокко, а также продолжила развивать сеть дилерских центров в Турции и начала строительство завода в Азербайджане.

По оценкам аналитиков, в 2018 году экспорт автомобилей и комплектующих по сравнению с предыдущим годом вырос на 11% и принёс компаниям около $3,4 млрд

Впрочем, представители автогигантов на условиях анонимности рассказали РБК, что недостаточная поддержка направления со стороны государства значительно тормозит развитие автомобильного экспорта. В частности «не хватает компенсации логистических затрат». Производители жалуются, на отсутствие соответствующих выплат в 2018 году, что привело к серьёзным потерям. Эксперты уверяют, что, если история повторится в 2019 году, то ряд зарубежных проектов придётся свернуть, поскольку в некоторых случаях без поддержки государства поставлять автомобили заграницу невыгодно.

По словам генерального директора консалтинговой компании «Вальтер Констракшн» Евгения Вальтера, экспорт автомобилей российской сборки очевидно расширяется только за счёт государственных субсидий