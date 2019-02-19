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Skoda представит обновленную версию гоночной Fabia R5 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Видоизмененную Skoda Fabia R5 вскоре покажут на автошоу в Женеве.
По сравнению с предыдущим вариантом, есть несколько внешних обновлений. Они заключаются в появлении новых решетки радиатора, бампера и узких передних фар. Таким образом, автомобиль стал похож на своего серийного собрата.
Конструкторы также доработали турбомотор на 1,6 литра. Теперь его потенциал составляет 300 лошадиных сил.
Другие технические составляющие остались прежними. Речь идет о ходовой части и колесных дисках. На месте и трансмиссия с полным приводом и без межосевого дифференциала от британской фирмы Xtrac.
Skoda за последние 4 года выпустила 252 единицы спортивной Fabia R5. Только в прошлом году своих владельцев нашли 80 автомобилей.
После показа в Женеве автомобиль ждет омологация от FIA (международной федерации автоспорта). За этим понятием кроется прохождение тестов на безопасность.
Проверяются различные составляющие, включая и гоночную экипировку (костюм, шлем, перчатки). Без омологации машина не допускается к участию в соревнованиях.
О стоимости новинки точных данных пока у журналистов нет. Однако, по имеющейся информации, ее цена будет находиться в районе 200 тысяч евро.
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Автоновости , Skoda Fabia , Skoda
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