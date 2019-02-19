Subaru привезет в Женеву «адреналиновый» кроссовер

Компания Subaru показала тизер очередного концепта серии Vision for Innovation — Viziv Adrenaline. Новинка дебютирует на моторшоу в Женеве одновременно с двумя электрифицированными моделями, оснащенным силовой установкой e-BOXER.

Деталей об «адреналиновом» прототипе Subaru пока не раскрывает. Судя по единственной фотографии, это будет небольшой кроссовер, отчасти напоминающий Viziv 2 образца 2014 года. Название концепта может говорить об экстремальном характере модели.

Серия Viziv берет свое начала с одноименного кроссовера 2013 года. Концепт оснастили оппозитным двухлитровым дизелем и двумя независимыми электромоторами, которые раскручивали задние колеса. В 2014-м компания представила его доработанный вариант — Viziv2.

Годом позже состоялся дебют Viziv Future Concept, а в 2016-м был представлен Viziv-7, который трансформировался в серийный кроссовер Ascent. В позапрошлом году дебютировали сразу два Viziv-концепта: Performance и Performance STI. После анонса многие СМИ посчитали, что они лягут в основу WRX и WRX STI следующего поколения.

В 2018-м на автосалоне в Женеве Subaru показала концептуальный универсал Viziv Tourer Concept, дизайн которого основан на концепции Dynamic x Solid. Прототип оснастили фирменным «оппозитником», полным приводом Symmetrical AWD и системами помощи водителю, которые выйдут на рынок к 2020 году.