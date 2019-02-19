Дебют внедорожника Aurus состоится уже в марте

Стало известно, когда будет построен первый прототип роскошного внедорожника Aurus Komendant — одной из самых обсуждаемых новинок отечественного автопрома. Руководством проекта определен и один из стратегических зарубежных рынков для "Коменданта".

Мировая премьера модельного семейства Aurus Senat — седана и лимузина — состоялась в ОАЭ на оборонной выставке IDEX. В рамках премьеры глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что опытный прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов уже в марте. Пока не уточняется, покажут ли прототип публике сразу по готовности, но, учитывая историю дебюта лимузина, это представляется весьма вероятным.

Мантуров уточнил, что именно этот прототип будет участвовать в процедурах сертификации, после чего, скорее всего, начнется подготовка к продаже "Коменданта". Одним из стратегических направлений экспорта Aurus Komendant станет как раз Ближний Восток — регион, где состоялась мировая премьера бренда и базируется фонд Tawazun, владеющий ныне третью проекта. По словам министра, которые приводит ТАСС , фонд уже рассматривает возможность локализации выпуска внедорожника.

Вопрос же начала производства седанов Aurus в ОАЭ можно считать практически решенным: седан, который участвовал в выставке IDEX, остается в Эмиратах. Ему предстоит пройти программу испытаний, в ходе которых будет изучаться пригодность "Сенатов" к эксплуатации на Ближнем Востоке.