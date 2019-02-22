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Следующее BMW 7 серии может отказаться от больших двигателей 

Car.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Car.ru
Все большие, но уже неэффективные двигатели но когда-то естественно вымирают.
Большинство автокомпаний переходят на более мелкие четырех— и шестицилиндровые двигатели, которым в свою очередь помогает питание от аккумулятора.
И BMW тут тоже не застрахован. Ходят слухи, что следующий седан 7-й серии может отказаться от своих двигателей V8 и V12 в угоду электрификации.
Недавно выпущенный BMW 7-й серии, согласно отчету компании, будет последней версией с вариантами V8 и V12. Переработанный 4,4-литровый V8 750i выдает 523 лошадиных силы (390 киловатт) — на 80 л.с. (60 кВт) больше, чем раньше — а 6,6-литровый V12 760i имеет мощность 600 л.с. (447 кВт).
Но грядущая 7 серия уже не будет такой мощной. Как и большинство новых BMW, новая 7-я серия может использовать те же 3,0-литровые рядные движки, как автомобили 2-й серии и 3-й серии. Разница лишь в том, что эта 7 серия будет иметь полную электрификацию.
Фактически BMW предложит, как сменную 7-ю серию, так и вариант с мягким гибридом с вариацией того же шестицилиндрового двигателя.
Комбинированная мощность для начального уровня, гибридной 7-й серии составит 560 л.с. (420 кВт) и 590 фунт-фут (800 Ньютон-метров) крутящего момента. Это дало бы ему больше мощности, чем нынешний V8 и намного больше мощности, чем новейший плагин, который вырабатывает всего 389 л.с. (290 кВт).
В любом случае, мы пока не увидим новый BMW 7 серии. А вот модель 2020 года дебютировала в январе и поступит в продажу в США уже до апреля.
У автомобиля будет пять различных спецификаций: четыре полноприводных модели и одна заднеприводная версия.
Однако о ценах пока никакой информации нет.
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Автоновости , BMW , BMW 7 серия
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