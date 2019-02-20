Еще одна страна захотела покупать Lada

«АвтоВАЗ» готовится начать поставки автомобилей Lada в Иран. Соответствующие переговоры ведутся в властями этой страны, рассказал директор по международной политике и региональному сотрудничеству «Ростеха» — одного из основных акционеров «АвтоВАЗа» — Виктор Кладов, которого цитирует ТАСС

«"АвтоВАЗ" собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран», — сказал Кладов.

По его словам, соглашение, детали которого сейчас прорабатываются, может предусматривать также сборку российских автомобилей на иранских заводах.

По итогам 2018 года продажи Lada за рубеж выросли на 57 процентов — до 38 тысяч штук. Машины поставляются в 34 страны, в прошлом году этот список пополнили Турция, Тунис, Чили и Куба.

На данный момент автомобили Lada собираются на заводах в Казахстане и Египте. Ранее сообщалось что с 2021 года может быть налажено производство внедорожника Lada 4x4 в бразильском Сан-Жозе-душ-Пиньяйш.