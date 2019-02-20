В России хотят ввести новый ГОСТ для дорожных реагентов

Представители Министерства транспорта планируют разработать и ввести новый ГОСТ, контролирующий дорожные реагенты, используемые для обработки дорог.

На сегодняшний день требования к применяемым реагентам регламентируются законом об "Отраслевых дорожных нормах", разработанным еще 2003 году. Но, несмотря на это, полноценно следить за дорожной ситуацией не получается, так как за такой большой период, состав реагентов полностью изменился.

Новый ГОСТ будет устанавливать правила, применяемые к размерам гранул твердых противогололедных материалов. Еще одной причиной ввода законодательного документа является снижение коррозионной активности реагентов. По предварительным данным, будет установлена норма, равная 0,4 мг/кв. см. Сейчас специалисты используют реагент соответствующий норме 1,1 мг/кв. см.

После полного введения поправок в законодательство, сотрудникам дорожных служб придется полностью пересмотреть химический состав реагентов. Более того, перед применением новых реагентов их необходимо будет отправить на исследования, которые подтвердят их соответствие стандарту. Пройдя все тесты реагенты будут отправлены на процедуру получения тендера.