Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России хотят ввести новый ГОСТ для дорожных реагентов 

Car.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: car.ru
Представители Министерства транспорта планируют разработать и ввести новый ГОСТ, контролирующий дорожные реагенты, используемые для обработки дорог.
На сегодняшний день требования к применяемым реагентам регламентируются законом об "Отраслевых дорожных нормах", разработанным еще 2003 году. Но, несмотря на это, полноценно следить за дорожной ситуацией не получается, так как за такой большой период, состав реагентов полностью изменился.
Новый ГОСТ будет устанавливать правила, применяемые к размерам гранул твердых противогололедных материалов. Еще одной причиной ввода законодательного документа является снижение коррозионной активности реагентов. По предварительным данным, будет установлена норма, равная 0,4 мг/кв. см. Сейчас специалисты используют реагент соответствующий норме 1,1 мг/кв. см.
После полного введения поправок в законодательство, сотрудникам дорожных служб придется полностью пересмотреть химический состав реагентов. Более того, перед применением новых реагентов их необходимо будет отправить на исследования, которые подтвердят их соответствие стандарту. Пройдя все тесты реагенты будут отправлены на процедуру получения тендера.
Car.ru: последние новости
«GM-АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Chevrolet NIVA Обновленный Honda Pilot доедет до России весной В Honda утверждают, что закрытие завода в Великобритании не связано с Brexit
Комментарии
Автоновости , Минтранс РФ
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Полицейский перекрыл движение из-за хромой собаки
Автоновости
Зеки вытащили малышку из заблокированного авто
ДТП
«Кортеж» Путина показали изнутри
Автоновости
Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет
ДТП
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение