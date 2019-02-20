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Полицейский перекрыл движение из-за хромой собаки 

Рамблер 23 минуты назад
Оказывается, челябинские отличаются добродушием и заботятся о животных. Очевидец снял ролик, в котором сотрудник ГИБДД остановил движение на дороге, чтобы улицу перешла собака. Пёс хромал, так что быстро перебежать проезжую часть не мог. Кстати, собака не выбегала на улицу, пока сотрудник автоинспекции не остановил машины, а терпеливо стояла на обочине. Видео уже стало хитом, однако не все комментаторы умилились трогательному поступку полицейского. Часть пользователей сочли, что остановку движения на дороге ради собаки можно счесть превышением служебных полномочий.
Автоновости , Видео , ГИБДД
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