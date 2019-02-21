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Водителям автобусов запретят ездить более 9 часов в сутки 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Министерства транспорта предложили поправки в ПДД, согласно которым водителям грузовиков и автобусов будет запрещено управлять машиной больше 9 часов в сутки, сообщает «Коммерсант». Таким образом, эксперты полагают можно снизить количество аварий с участием большегрузов и пассажирского транспорта.
В проекте изменений в ПДД говорится, что водителю необходимо через каждые 4,5 часа делать перерыв на 45 минут. Впрочем, при необходимости можно будет ехать и 10 часов подряд, однако, не чаще, чем два раза в неделю. В сутки на отдых водителя отводится 11 часов. Суммарное количество времени, проведённого за рулём, в неделю — не должно превышать 56 часов, за две недели — не более 90 часов.
Нововведения коснутся водителей грузовых автомобилей, массой свыше 3,5 тонн, а также пассажирских автобусов. С 1 ноября 2019 года в каждом из них должен быть установлен тахограф, который в автоматическом режиме контролирует режим труда и отдыха. Эксперты Минтранса уверяют, что речь идёт об около 2 млн транспортных средств. В отсутствие прибора, эксплуатация автомобиля будет запрещена. Согласно ПДД сегодня езда без тахографа карается штрафом от 1 до 3 тысяч рублей. В Госдуме рассматривается вопрос о повышении размера взыскания: для водителей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч, для юрлиц от 20 до 50 тысяч рублей.
Таким образом, эксперты планируют снизить уровень аварийности с участием большегрузов и автобусов. По их подсчётам, в 2018 году по вине водителей, управляющих автомобилями вышеуказанных категорий, произошло 16,7 тысяч ДТП, в которых погибли почти 2 тысячи человек.
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Автоновости , Госдума , Минтранс РФ
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