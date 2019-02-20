«Аурусы» хотят собирать не только в России

В день мировой премьеры лимузина «Аурус» на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ), 18 февраля, было подписано соглашение о сборке автомобилей под этой маркой в Эмиратах. Эту информацию подтвердили «Коммерсанту» сразу два источника. В ходе сделки Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) эмиратской компании Tawazun войдет в капитал совместного предприятия по продвижению проекта «Аурус».

Денис Мантуров. «Фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО «Аурус» и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 миллионов евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибьютором модельной линейки «Аурус» в странах Ближнего Востока и Северной Африки», — рассказал глава Минпромторга