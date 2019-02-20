Стало известно, как планируется ужесточить КоАП для водителей

В ноябре 2018 года вице-премьер Максим Акимов в рамках заседания комиссии по безопасности движения поручил представить до 1 февраля 2019 года предложения по доработке КоАП в части санкций за нарушение ПДД. В частности, речь шла о превышении скорости, использовании подложных или нечитаемых номеров, нарушении правил остановки и стоянки, отказе уступить дорогу маршрутным транспортным средствам, спецтранспорту и пешеходам. Предложения от ведомств поступили в МВД и правительство и будут изучены. Об этом информирует «Коммерсантъ».

В МВД полагают, что увеличивать штрафы за отказ уступить дорогу пешеходам нет необходимости. В 2017 году максимальный штраф вырос с 1500 до 2500 рублей, число нарушений снизилось. Количество случаев, когда водители не уступают дорогу спецтранспорту, тоже заметно уменьшилось: с 22,3 тысячи в 2016 году до 5,2 тысячи в 2018 году. Кроме того, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание для водителей, которые повторно в течение года не уступили дорогу спецтранспорту: штраф в 30 тысяч рублей (сейчас — 500 рублей) с лишением прав на срок 1,5–2 года.

Что касается езды с подложными и нечитаемыми номерами, для нарушителей можно отменить 50-процентную скидку на штраф. Сейчас санкция варьируется от 500 рублей за грязные номера до 5000 рублей за умышленное закрытие номеров пленками-рамками и 2500 рублей за использование подложных знаков.

Скидку предлагают отменить и для нарушителей стоянки и остановки, которые сейчас платят от 500 до 3000 рублей.

Предложения в МВД направили и столичные власти . В ЦОДД Москвы предложили усилить ответственность за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения», но размер предлагаемых санкций не уточнили.

Отдельным поручением комиссии был вопрос о введении штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч (сегодня, напомним, за превышение менее чем на 20 км/ч не штрафуют). Срок исполнения поручения истекает 1 марта, но ряд ведомств уже свою позицию официально сформировали. В МВД доложили, что поправки к КоАП о введении единого штрафа за превышение в диапазоне 10–40 км/ч уже разработаны и направлены в правительство еще в 2015 году. При этом в полицейском ведомстве считают, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов.