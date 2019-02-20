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«GM-АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Chevrolet NIVA 

Car.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Car.ru
Руководители производственного объединения GM-АвтоВАЗ официально объявили о старте продаж обновленной модели Chevrolet NIVA.
По предварительным данным минимальная стоимость модели составит 680 тысяч рублей. Производство обновленного отечественного внедорожника стартовало 22 января 2019 года. При желании покупатели могут выбрать несколько версий машины: L, LC, LE и GLC.
Каждая из представленных для реализации комплектаций оснащается антиблокировочной тормозной системой, водительской подушкой безопасности, а также современным спутниковым комплексом ЭРА-ГЛОНАСС.
Представленное обновление является вторым по счету. Впервые рестайлинговая модель автомобиля была представлена в 2009 году. Обратившись в дилерские центры, покупатели могут приобрести машину по весьма выгодным условиям, став участниками бонусных акций, организованных в честь старта продаж.
На сегодняшний день новая Chevrolet NIVA есть в наличии не во всех автомобильных центрах страны. Но несмотря на это, обратившись к дилерам, будущий владелец получает возможность заказать машину нужной комплектации, оформив все документы и дождавшись своей модели. Подробную информацию сотрудники автоцентров предоставляют лично каждому клиенту.
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Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Niva
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