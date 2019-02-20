Новый Renault Duster для России: первые изображения и полная спецификация

Компания Renault поделилась деталями рестайлинга популярного кроссовера Duster для России, причем называет это обновление самым масштабным с 2015 года. Оказалось, что обновление затронет не только интерьер и список доступных опций, но и внешность "Дастера".

Правда, влияние рестайлинга на экстерьер кроссовера оказалось минимальным: заключается оно в черных стойках кузова и новых 16-дюймовых колесных дисках с огранкой, которые будут доступны у дилеров только в марте нынешнего года. А вот мультимедийные возможности "Дастеру" усовершенствовали весьма основательно.

Вместе с новым Radio Connect, поддерживающим цифровое радио, водитель "Дастера" получит и доступ к сервису R&GO: специальное приложение позволит синхронизировать некоторую техническую информацию между автомобилем и смартфоном пользователя. В приложении можно будет увидеть, например, данные о пробеге и расходе топлива, пройденном расстоянии и времени в пути, а также советы по повышению экономичности вождения. Кроме того, приложение поможет найти автомобиль, оставленный на парковке, так как запоминает его местоположение после выключения двигателя и аудиосистемы.

Устройство Radio Connect появится в списке стандартного оборудования для кроссовера начиная с предтоповой комплектации (она переименована из Privilege в Drive), а для второй по стоимости, которая получит название Life вместо Expression, будет доступно в качестве опции. Кроме того, кроссовер можно будет снабдить и новой мультимедийной системой MediaNav 4.0, известной, скажем, по вседорожнику Kaptur.

Renault

Что касается изменений в интерьере, то все модификации кроссовера теперь снабжаются новой обивкой сидений, а топовая версия Drive Plus — комбинированной обивкой. В салоне "Дастера" появилось новое рулевое колесо с улучшенной эргономикой, которое может быть отделано кожей и нести на себе кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости. Наконец, управление обогревом стекла вынесено на отдельную кнопку, а вместе с системой ESP на кроссовер может быть установлен датчик давления в шинах.