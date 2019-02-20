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Land Rover не запустит производство Discovery SVX 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: avtoaziya.ru
Следом за отказом от Range Rover SV Coupe, Land Rover подтверждает, что Discovery SVX не будет запущен в серийное производство.
Впервые представленный на Франкфуртском автосалоне, Discovery SVX должен был сойти со сборочных линий к концу 2018 года и в качестве оснащения получить 5,0-литровый двигатель V8, который в усовершенствованном Discovery обеспечивает 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента, а также совмещается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Согласно сообщениям пресс-секретаря Land Rover, компания продолжит работу над будущими моделями SVX и уделит особое внимание своему подразделению Special Vehicles Operations (SVO), занимающемуся реализацией особых автомобилей. Напоминаем, ранее производитель поделился, что четвертый квартал прошлого года принес наибольший убыток за последнее время, который составит около 3,4 миллиардов фунтов стерлингов (по текущему курсу соответствует 4,39 миллиардам долларов США).
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Автоновости , Rover , Land Rover
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