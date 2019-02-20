Suzuki обновила свой самый популярный кроссовер

Японский бред анонсировал старт продаж рестайлингового Suzuki Vitara в России. Новинка чуть изменилась внешне и получила новый двигатель от Jimny следующего поколения.

Обновленный кроссовер можно отличить от дорестайлингового по новой радиаторной решетке, другим бамперам и модернизированной оптике, а кроме того, палитра пополнилась двумя оттенками — Ice Grayish Blue и Solar Yellow.

В списке доступного оборудования — 17-дюймовые диски и цветной экран на приборной панели диаметром 4,2 дюйма. Уже в "базе" кроссовер укомплектован системой помощи при старте на подъеме.

В России паркетник появится с новым полуторалитровым мотором мощностью 102 л.с., который пришел на смену устаревшему агрегату объемом 1,3 литра. Он сочетается с 5-ступенчатой "механикой" либо с 4-диапазонным "автоматом", с передним или полным приводом.

Продажи обновленного Suzuki Vitara стартуют весной. Цены начинаются от 1,059 млн рублей.