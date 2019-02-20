Suzuki обновила свой самый популярный кроссовер 

Японский бред анонсировал старт продаж рестайлингового Suzuki Vitara в России. Новинка чуть изменилась внешне и получила новый двигатель от Jimny следующего поколения.
Обновленный кроссовер можно отличить от дорестайлингового по новой радиаторной решетке, другим бамперам и модернизированной оптике, а кроме того, палитра пополнилась двумя оттенками — Ice Grayish Blue и Solar Yellow.
В списке доступного оборудования — 17-дюймовые диски и цветной экран на приборной панели диаметром 4,2 дюйма. Уже в "базе" кроссовер укомплектован системой помощи при старте на подъеме.
В России паркетник появится с новым полуторалитровым мотором мощностью 102 л.с., который пришел на смену устаревшему агрегату объемом 1,3 литра. Он сочетается с 5-ступенчатой "механикой" либо с 4-диапазонным "автоматом", с передним или полным приводом.
Продажи обновленного Suzuki Vitara стартуют весной. Цены начинаются от 1,059 млн рублей.
Напомним, на весну также запланировано появление на российском рынке нового поколения Suzuki Jimny. Цены на Jimny четвертого поколения пока не объявлены, однако на домашнем рынке новинку уже можно купить 1,5 млн иен (около 830 тыс. рублей). Автомобиль предложат с тем же "атмосферником", системой полного привода и понижающей передачей. Коробка передач — 5-ступенчатая "механика" либо 4-диапазонный "автомат".