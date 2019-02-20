Обновленный Honda Pilot доедет до России весной

Представители японского автобренда Honda подтвердили информацию о готовящемся пополнении в российских автосалонах. В страну привезут свежую версию модели Pilot, адаптированную под наш суровый климат.

Обновленную версию Honda Pilot для авторынка Соединенных Штатов представили в средине лета прошлого года.

Тогда американским автолюбителям предложили "Пилот" с обновленной радиаторной решеткой, иной светодиодной оптикой, а также с преображенным оснащением салона.

Там появилась новая панель приборов, новое рулевое колесо и удобные подлокотники. Кроме этого, автопроизводитель включил системы активной безопасности в базовый комплект оснащения.

В Америке предлагаются "Пилоты" с 3,5-литровыми моторами на 384 л.с. Для российских автолюбителей будут поставляться модели с трехлитровыми моторами, АКПП и полным приводом.

Стоимость обновленной версии Honda Pilot для российского авторынка пока что неизвестна. Актуальная модель продается по цене от 3 100 000 рублей.