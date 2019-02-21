В Австралии появятся автомобильные номера со смайлами

В Австралии с марта жители штата Квинсленд смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Улыбающиеся рожицы будут использоваться исключительно в декоративных целях.

Уточняется, что автовладельцы Квинсленда могут украсить номера смеющимися смайлами, подмигивающими, в солнечных очках или с сердечками вместо глаз. Стоит подобная услуга — около 300 долларов, пишет ТАСС , ссылаясь на телеканал Seven News Sydney.

Emojis will soon be on some Australian number plates, an idea that’s creating mixed emotions. The new design is being released next month in Queensland. @TristanVorias7 #7News pic.twitter.com/uVLkpalWAd— 7 News Sydney (@7NewsSydney) ١٨ فبراير ٢٠١٩ Новость об эмодзи на номерных знаках вызвала ажиотаж в австралийских соцсетях. Некоторые пользователи отнеслись к идее с энтузиазмом и с нетерпением ждут март, другие восприняли новшество скептически, отдельные интернет-пользователи недовольны ограниченным выбором смайликов.

Отметим, что появление эмодзи на номерах не является чем-то необычным или новым для Австралии. С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают свои любимые спортивные команды и города.