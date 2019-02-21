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Автолюбители в Киргизии принялись замазывать номера грязью 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: 24.kg
В Главном управлении безопасности дорожного движения (ГУОБДД) предупредили автовладельцев страны о проведении рейдов по выявлению водителей, скрывающих регистрационные номерные знаки на машинах.
Уже на следующий день после того как в Бишкеке — пока на нескольких перекрестках в центре столицы — заработали видеокамеры, в социальных сетях начали делиться советами по поводу того, как можно обмануть систему "Безопасный город". В данный момент наиболее популярный способ — просто замазать грязью либо весь регистрационный номер, либо некоторые символы на нем. Это якобы позволяет машине оставаться неузнанной в случае нарушения водителем правил дорожного движения.
В российской компании, занимающейся внедрением "Безопасного города" в республике, тем временем уверяют: ни грязь, ни какие-либо приспособления, например, пленки, решетки, не помогут желающим избежать ответственности за проезд на красный сигнал светофора или пересечение стоп-линии на перекрестке.
Кроме того, в ГУОБДД МВД КР сообщили, что по дорогам уже курсируют патрульные машины. "Инспекторы, используя специальное оборудование, будут выявлять, останавливать и задерживать транспортные средства с госномерами, которые трудно распознать", — сказали в управлении. В ведомстве напомнили, что, согласно законодательству, штраф за такое нарушение может составить пять тысяч сомов.
Кроме того, как пояснили в Главном управлении безопасности дорожного движения, в парламент внесли законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за управление транспортным средством с отсутствующими, подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками и управление с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации номеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть. В случае одобрения штраф для физических лиц составит 10, для юридических — 28 тысяч сомов.
Кстати, по словам заместителя начальника ГУОБДД Нура Сатыбалдиева, инспекторы отныне будут отслеживать нарушения ПДД не только автомобилистами, но и пешеходами. "Переход дороги в неположенном месте наказывается штрафом в тысячу сомов. Работа видеокамер "Безопасного города" на пешеходов не распространяется. Планируется, что у блюстителей порядка будут электронные планшеты, потому что не все граждане носят с собой паспорта, усилилась внутренняя миграция. Планшеты помогут выяснять данные о гражданах на месте. Механизмы уже почти разработаны. За нарушение пешеходу выпишут постановление о штрафе", — рассказал Нур Сатыбалдиев.
Если же человек не уплатит штраф, то его ждет суд.
Кстати
На обработку нарушения ПДД, зафиксированного видеокамерами, отводится три дня. После этого информацию отправят в государственное предприятие "Кыргызпочтасы". Оттуда "письма счастья" будут рассылаться адресатам в течение трех-восьми дней в зависимости от местожительства нарушителей.
— Автовладельцам Чуйской области их доставят в течение пяти дней, Иссык-Кульской — четырех-семи, Таласской — шести, Нарынской — пяти-семи, Ошской — пяти-восьми, Джалал-Абадской — четырех-восьми, Баткенской — шести-восьми дней, — пояснили в "Кыргызпочтасы".
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Автоновости , ГИБДД
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