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МВД узнает о болезнях водителей 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел России получит доступ к данным о здоровье водителей. Об этом со ссылкой на паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщает РБК.
64-страничный паспорт национального проекта был разработан Министерством транспорта и опубликован на сайте правительства 10 дней назад.
Документ призван, как отмечается в сообщении, снизить число происходящих в стране ДТП и уменьшить их негативные последствия на здоровье населения.
Среди прочего достижению этих целей, считают в Минтрансе, должен поспособствовать доступ МВД к данным Министерства здравоохранения о здоровье водителей, например, их алкоголизме или наркомании. На основании этих и других медицинских заключений будет приниматься решение о выдаче водительских прав.
Правительство планирует реализовать упомянутые в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» меры не позднее 2024 года.
Комментарии
Автоновости , Минздрав РФ , Минтранс РФ , МВД , РБК
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