МВД узнает о болезнях водителей

64-страничный паспорт национального проекта был разработан Министерством транспорта и опубликован на сайте правительства 10 дней назад.

Документ призван, как отмечается в сообщении, снизить число происходящих в стране ДТП и уменьшить их негативные последствия на здоровье населения.

Среди прочего достижению этих целей, считают в Минтрансе, должен поспособствовать доступ МВД к данным Министерства здравоохранения о здоровье водителей, например, их алкоголизме или наркомании. На основании этих и других медицинских заключений будет приниматься решение о выдаче водительских прав.

Правительство планирует реализовать упомянутые в паспорте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» меры не позднее 2024 года.