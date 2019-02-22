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Пробки в Москве достигли восьми баллов 

ТАСС + ещё 3 5 часов назад
Фото: ТАСС
Автомобильные заторы в столице в пятницу вечером достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 16:45 мск.
По данным интерактивной карты пробок, наиболее загруженными являются северный, юго-западный и западный участки внешней стороны МКАДа, а также внутренняя часть магистрали на севере, юге и юго-востоке. Плотный поток зафиксирован на всем протяжении Третьего транспортного и Бульварного колец.
Накануне Московское управление МЧС распространило предупреждение о снегопаде, метели, заносах на дорогах, гололедице и порывах северного ветра до 18 м/с в Москве в пятницу. По данным главка, днем ветер местами может усилиться до 21 м/с.
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Автоновости , МЧС , Яндекс
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