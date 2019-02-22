Пробки в Москве достигли восьми баллов

Автомобильные заторы в столице в пятницу вечером достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные портала " Яндекс . Пробки" на 16:45 мск.

По данным интерактивной карты пробок, наиболее загруженными являются северный, юго-западный и западный участки внешней стороны МКАДа, а также внутренняя часть магистрали на севере, юге и юго-востоке. Плотный поток зафиксирован на всем протяжении Третьего транспортного и Бульварного колец.