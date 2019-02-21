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В России будут собирать новый китайский кроссовер 

Авторамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Авторамблер
На калининградском заводе "Автотор" планируется наладить производство модели FAW Besturn X40.
О том, что FAW рассматривает возможность локализации своей модели в Калининграде, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. В представительстве китайского бренда уточнили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Предполагается, что на конвейер "Автотора" встанет кроссовер Besturn X40 — прямой конкурент китайских Changan CS35 и Chery Tiggo 3. В России новинку предложат со 108-сильным мотором объемом 1,8 литра, который сочетается с 6-диапазонным "автоматом". В список оснащения Besturn X40 включены 17-дюймовые диски, 8-дюймовый экран медиасистеты и задние парковочные датчики.
Новинка может стать второй модель FAW, выпуск которой осуществляется в Калининграде. Напомним, на "Автоторе" уже собирают среднеразмерный паркетник Besturn Х80.
Как сообщал "Авторамблер", в течение 2019 года на российский рынок выдут три новинки другого китайского бренда — Geely. Первым в продажу поступит вседорожный хэтчбек Geely GS, который составит конкуренцию Kia Rio X-Line, следом — компактный кроссовер Geely SX11, а под конец 2019 года компания привезет гибридный седан Geely GE.
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Автоновости , Geely , Chery , FAW , Kia , Chery Tiggo 3 , Kia Rio , Chery Tiggo , Geely GE
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