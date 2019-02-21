В России будут собирать новый китайский кроссовер

На калининградском заводе "Автотор" планируется наладить производство модели FAW Besturn X40.

О том, что FAW рассматривает возможность локализации своей модели в Калининграде, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. В представительстве китайского бренда уточнили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Предполагается, что на конвейер "Автотора" встанет кроссовер Besturn X40 — прямой конкурент китайских Changan CS35 и Chery Tiggo 3. В России новинку предложат со 108-сильным мотором объемом 1,8 литра, который сочетается с 6-диапазонным "автоматом". В список оснащения Besturn X40 включены 17-дюймовые диски, 8-дюймовый экран медиасистеты и задние парковочные датчики.

Новинка может стать второй модель FAW, выпуск которой осуществляется в Калининграде. Напомним, на "Автоторе" уже собирают среднеразмерный паркетник Besturn Х80.