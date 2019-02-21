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«Стучать» придется без бонусов 

CarClub 2 часа назад
Фото: zr.ru
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков призвал запретить давать «очки, баллы и пряники» пользователям мобильного приложения «Помощник Москвы». Его используют рядовые граждане для фиксации нарушений автомобилистов, по их сигналам штрафы выписываются в автоматическом режиме.
Программа существует с 2015 года, «охотники» за нарушителями получают баллы, конвертируя их в покупки (чехлы для смартфонов, рюкзаки, футболки) или пополняя счет парковки. Система поощрения приводит к тому, что граждане «бегают, фотографирует сотни автомобилей, не зная, правильно они стоят или неправильно».
«У них задача одна — нащелкать, как можно больше. Из 100 фотографий какое-то количество пустят в работу, водителей оштрафуют, потом они обжалуют штраф, но пользователь приложения свою награду уже заработает. Нельзя такие сомнительные стимулы сопрягать с работой такой программы», — уверен парламентарий.
На территории РФ в перспективе будет работать только единое федеральное приложение для фиксации нарушений, пояснил Вячеслав Лысаков. Необходимые для этого поправки в КоАП Госдума уже приняла в первом чтении. Пользователи портала госуслуг (их сейчас более 65 млн) смогут скачать приложение и фиксировать нарушения ПДД на видео. Материалы будут пересылаться в ГИБДД для анализа и вынесения штрафных постановлений.
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Комментарии4
Автоновости , ВЯЧЕСЛАВ ЛЫСАКОВ , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , ГИБДД
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