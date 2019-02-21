«Стучать» придется без бонусов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков призвал запретить давать «очки, баллы и пряники» пользователям мобильного приложения «Помощник Москвы». Его используют рядовые граждане для фиксации нарушений автомобилистов, по их сигналам штрафы выписываются в автоматическом режиме.

Программа существует с 2015 года, «охотники» за нарушителями получают баллы, конвертируя их в покупки (чехлы для смартфонов, рюкзаки, футболки) или пополняя счет парковки. Система поощрения приводит к тому, что граждане «бегают, фотографирует сотни автомобилей, не зная, правильно они стоят или неправильно».

«У них задача одна — нащелкать, как можно больше. Из 100 фотографий какое-то количество пустят в работу, водителей оштрафуют, потом они обжалуют штраф, но пользователь приложения свою награду уже заработает. Нельзя такие сомнительные стимулы сопрягать с работой такой программы», — уверен парламентарий.