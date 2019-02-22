У кроссовера Hyundai Tucson появится «оспортивленная» версия

На автосалоне в Женеве состоится мировая премьера Hyundai Tucson в исполнении N Line. «Оспортивленный» кроссовер будет отличаться декором экстерьера, интерьера и настройками шасси. Одновременно с ним дебютирует еще одна MHEV-версия модели.

Судя по единственной официальной фотографии, Tucson N Line получит новый передний бампер и решетку радиатора с другим рисунком. Вдобавок прерогативой версии станут сиденья с комбинированной отделкой и красной прострочкой, а также рычаг коробки передач особого дизайна. Не исключено, что будут и другие изменения.

Как и фастбеку i30 Fastback N Line, Tucson, вероятно, доработают подвеску, выхлопную систему и улучшат отклик двигателя на нажатие педали газа. Ревизии подвергнутся и тормозные механизмы.

Ранее появилась информация, что у Tucson будет и полноценная N-версия. «Заряженный» Tucson N получит двигатель мощностью 345-лошадиных сил и сможет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.